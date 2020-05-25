РИАМО - 25 мая. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование в текущем году планируется провести в ряде регионов страны на голосовании по поправкам к Конституции России.

По ее словам, запрос на такой тип голосования у нового, «цифрового» поколения граждан формируется уже сейчас. При этом, в условиях распространения коронавирусной инфекции критически важным становится бесконтактность данного голосования.

«Мы ориентированы на постепенность и последовательность внедрения технологии. Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты», — сказала Памфилова в интервью «Российской газете».

Она подчеркнула, что эксперимент проведут в трех-четырех регионах РФ в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны.

Глава ЦИК подчеркнула, что дистанционное голосование в масштабах страны применяться пока не будет.