РИАМО - 25 мая. Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а наоборот, повышает уязвимость организма к инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Сети распространяются материалы о том, что алкоголь якобы способен побороть коронавирус. При этом спиртное только лишь негативно влияет на иммунную систему человека, а также повышает риск развития разнообразных неблагоприятных последствий для здоровья.

«Людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии Covid-19», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям страны, что употребление спиртных напитков приводит к смерти 3 миллионов человек в мире каждый год.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.