РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В шести домах микрорайона Климовск городского округа Подольск временно отключили воду из-за работ по замене пожарного гидранта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 25 мая, с 10:00 до 11:00 будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне Климовск по адресам: проспект 50 лет Октября, дома 16Б, 20Б; улица Симферопольская, дома 5, 19А, 27, 33», - говорится в сообщении.

В данный промежуток времени МУП «Водоканал» запланировал работы по замене пожарного гидранта.