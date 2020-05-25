РИАМО - 25 мая. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия спрогнозировал, что ситуация с распространением коронавируса в России будет преодолена в конце лета, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал Бокерия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса стала стабильной, а 44 региона уже подготовились к снятию ограничений.

В Москве и Московской области до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции для жителей. Некоторые введенные ограничения ослабляют: в мегаполисе начали работать промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг в том случае, если машину берут не менее чем на пять дней.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.