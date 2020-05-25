РИАМО – 25 мая. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект о начислении надбавки к пенсии на пять лет раньше, чем сейчас, сообщает РИА Новости.

В данный момент надбавку начисляют с 80 лет. Один из авторов этой инициативы — глава парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Согласно закону «О страховых пенсиях», гражданам, достигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено тем, что они нуждаются в постоянном постороннем уходе», — говорится в сообщении.

При этом в пояснительной записке сказано, что право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет.