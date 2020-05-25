РИАМО - 25 мая. Сбор клубники в Московской области стартует в начале июня, ягода отправится в магазины и на рынки Московского региона, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
В Московской области насчитывается порядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте.
«Сбор ягоды в первую очередь начнется на предприятиях «Коломенская ягода» и «Непецино» в Коломенском городском округе, «Русская ягода» в Луховицах. Также ранний сбор планирует и Институт садоводства и питомниководства в Ступине», – отметил Разин.
Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100 гектаров земли, планирует начать сбор урожая немного позже – в конце июня-начале июля.
«Активный сбор клубники в Подмосковье начнется в регионе в конце следующего месяца, примерно 20-25 июня и будет радовать потребителя до августа», – добавил Разин.
Министр напомнил, что в прошлом году в Подмосковье сельхозпредприятия собрали в открытом грунте более 1,2 тысячи тонн клубники.
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