РИАМО - 25 мая. Сбор клубники в Московской области стартует в начале июня, ягода отправится в магазины и на рынки Московского региона, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно к 10 числу свежая и сочная ягода отправится в магазины и на рынки региона и Москвы», – сказал Разин.

В Московской области насчитывается порядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте.

«Сбор ягоды в первую очередь начнется на предприятиях «Коломенская ягода» и «Непецино» в Коломенском городском округе, «Русская ягода» в Луховицах. Также ранний сбор планирует и Институт садоводства и питомниководства в Ступине», – отметил Разин.

Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100 гектаров земли, планирует начать сбор урожая немного позже – в конце июня-начале июля.

«Активный сбор клубники в Подмосковье начнется в регионе в конце следующего месяца, примерно 20-25 июня и будет радовать потребителя до августа», – добавил Разин.

Министр напомнил, что в прошлом году в Подмосковье сельхозпредприятия собрали в открытом грунте более 1,2 тысячи тонн клубники.