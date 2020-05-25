РИАМО - 25 мая. Градостроительно-земельная комиссия столицы согласовала корректировку проектов планировки территории линейных объектов – газопроводов в Восточном и Западном административных округах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Согласно новому проекту, газопровод среднего давления на Рубцовско-Дворцовой улице, выходе на Русаковскую набережную (Рубцовский дюкер, ВАО) увеличен с 0,65 гектара до 0,76 гектара и с 109 метров до 250 метров.

«Изменения внесены по заявке инвестора АО «Мосгаз» и обусловлены проектными решениями», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект реконструкции газопровода высокого давления «Новопеределкинская улица – Новоорловская улица» (ЗАО) скорректирован в части увеличения протяженности газопровода с 1450 метров до 1574 метров. Также в проект включена прокладка электрокабеля протяженностью 1190 метров.