РИАМО - 25 мая. АО «МСК Энергосеть» вынесли два постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на общую сумму 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Жители города Королев обратились в УФАС с жалобой на нарушение сроков рассмотрения заявки на технологическое присоединение.

«Общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям путем уклонения от добросовестного рассмотрения заявок на технологическое присоединения», — говорится в сообщении.

В результате рассмотрения этих дел об административных правонарушениях в адрес компании «МСК Энергосеть» были направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.