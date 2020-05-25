РИАМО - 25 мая. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения в отношении компании «Лидер Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения представила администрация Рузского городского округа. Согласно этим данным, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территории прудов деревни Петрищево», - говорится в сообщении.

При этом на заседании комиссии московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Специалисты УФАС приняли решение включить сведения в отношении этой компании в реестр недобросовестных поставщиков.