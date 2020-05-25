РИАМО - 25 мая. Онлайн-выставка Музея космонавтики «Космический дизайн» стартует 26 мая в 16:00, на ней расскажут о базах на Луне, скафандрах и проектировании летательных аппаратов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-выставка принимает посетителей по предварительной регистрации.

«Зрители увидят фотографии экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля «Федерация» («Орел»), узнают, какие инструменты необходимы космонавтам для работы и жизни на космических станциях и какое оборудование используют сотрудники наземных космических служб», — сказала директор Музея космонавтики Наталья Артюхина.

Первый раздел выставки посвятили истории космического дизайна, одним из главных героев которой стал Константин Циолковский. Следующий раздел расскажет о наследии архитектора Галины Балашовой, создавшей дизайн корабля «Союз-19» и орбитального отсека станции «Мир».

Зрителям также расскажут о проектах по освоению человечеством лунной поверхности, а также техническом оснащении космонавтов для работы в условиях невесомости. Кроме того, участники выставки проследят эволюцию скафандров от первых моделей до самых современных экземпляров.