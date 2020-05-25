РИАМО - 25 мая. За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

У всех скончавшихся также была пневмония.

В Москве с начала пандемии выявлено 163 913 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 53 586 человек.

Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы. В Москве работает горячая линия для желающих сдать плазму: 8 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Этому поспособствовали ограничительные меры.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.