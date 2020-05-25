РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Свыше 570 жителей подмосковного Красногорска вылечились от новой коронавирусной инфекции на дому, около 430 пациентов выписали из больниц, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости Covid-2019 в Красногорске на 24 мая: 1750 подтвержденных диагнозов (+70), 1041 (+18) госпитализировано, 428 (+ три) человек выздоровели и выписаны из стационаров, 578 (+13) человек выздоровели на дому», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, с начала пандемии в городском округе скончались 40 пациентов, один из них – за последние сутки.

«Берегите себя и близких и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

Жители Московской области до конца мая должны соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.