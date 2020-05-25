РИАМО - 25 мая. В Одинцовском городском округе сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя округа Подольск, подозреваемого в нападении на сотрудника салона сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в маске ворвался в помещение салона сотовой связи, расположенного на Можайском шоссе, и, угрожая продавцу ножом, похитил три дорогостоящих мобильных телефона, после чего с места преступления скрылся. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления в тот момент, когда он ехал на автомобиле такси. Похищенное имущество он продал в скупку в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.