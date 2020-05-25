РИАМО - 25 мая. Прямые трансляции цикла лекций в онлайн-формате «Этнографическое наследие малых городов России в культуре и архитектуре Москвы» пройдут с 27 мая по 4 июня на сайте Московского дома национальностей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Приглашаем всех совершить увлекательное виртуальное путешествие по разным уголкам нашей страны не выходя из дома. Участники встреч узнают о том, какой след оставили в культуре столицы малые и большие города России», - говорится в сообщении.

В ходе лекций зрителям покажут архивные фотографии и документы. 27 мая в 11:00 речь пойдет о роли Ярославля в освобождении Москвы в Смутное время в 1612 году. 28 мая в это же время зрителям расскажут об истории Переславля-Залесского и чем он привлекал выдающихся представителей разных эпох.

В 12:00 29 мая лекцию в онлайн-формате посвятят историческим событиям в городе Калуге: защите от польских интервентов, приезду императрицы Екатерины Великой и работам великого русского ученого Константина Циолковского.

Расписание всех лекций доступно на сайте. Количество зрителей ограничено сотней человек. Для участия необходима предварительная регистрация.