РИАМО - 25 мая. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что следующим этапом по снятию ограничений планируют открыть торговлю непродовольственными товарами и возобновить предоставление бытовых услуг, сообщает РИА Новости.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля. С одной стороны, там занято большое количество людей, с другой стороны, она является <...> ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», — заявил Ефимов.

По его словам, если непродовольственная торговля не осуществляет работу при налаженном производстве товаров, то они идут на склад. Промышленности будет не хватать оборотных средств, поэтому сейчас планируется поэтапное возобновление этой сферы торговли.

Он подчеркнул, что после этого этапа на очереди – запуск сферы бытовых услуг. Там задействовано наибольшее количество малых предприятий. Также эта сфера отражается на комфорте жизни столицы, так как в городе предоставляется много различных сервисов.

Для москвичей с понедельника возобновят работу 88 центров «Мои документы», будет действовать новый стандарт оказания услуг в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также частично возобновится работа каршеринга.

В столице продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок в общественных местах. Для поездок по городу на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

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25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.