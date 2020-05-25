РИАМО - 25 мая. Московские врачи вылечили за сутки 3746 пациентов от коронавирусной инфекции, число выздоровевших от Covid-19 в городе увеличилось до 53 586, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать горожане 18-55 лет, которые переболели коронавирусом и не имеют хронических заболеваний. Также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С», — говорится в сообщении.

Медикам, которые лечат пациентов от коронавируса, положен ряд федеральных и городских выплат. Также для них организовали проживание в гостиницах и питание, чтобы обезопасить их семью от инфекции.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции для жителей. Некоторые введенные ограничения ослабляют: в мегаполисе начали работать промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг в том случае, если машину берут не менее чем на пять дней.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.