РИАМО - 25 мая. Дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в середине недели, после чего температура начнет повышаться и достигнет 22-24 градусов, сообщил РИАМО в понедельник синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе мы ожидаем постепенное повышение температуры. В середине недели на погоду окажет влияние южный циклон, поэтому пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что если в понедельник ожидается плюс 16-18 градусов, то в среду и четверг, в связи с тем, что циклон будет оказывать влияние, температура прогнозируется в пределах 15-17 градусов.

«В конце недели — с четверга — уже будет 19 градусов, в пятницу и субботу — до 22-23 градусов, где-то будет 23-24, близко к рекордным показателям», — отметил синоптик.

Он добавил, что давление ожидается на уровне 753 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть переменный, при грозе может быть порывистым, но резкого ухудшения не ожидается.

«Снега мы не ожидаем, такое бывает не каждый год», — заключил специалист.