РИАМО - 25 мая. В столице с сегодняшнего дня возобновляют работу многофункциональные центры, а также начнут принимать заявления в департаменте городского имущества и сервисном центре «Московский транспорт», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Попасть на прием в 88 столичных МФЦ возможно после предварительной записи на портале mos.ru. Возобновится услуга по оформлению документов для получения водительского удостоверения, паспорта, регистрация прав на объекты недвижимости и другие.

«Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД», — говорится в сообщении.

При этом 84 услуги останутся доступны в онлайн-формате. Ознакомиться со списком адресов офисов «Мои документы», действующих с понедельника в разных округах, столицы можно по ссылке.

Отделения службы одного окна департамента городского имущества начнут принимать заявления на оказание государственных услуг, а также выдавать ответы по ранее поданным обращениям жителей столицы на Бахрушина, 18, строение 1 и в 1-м Красногвардейском проезде, 21, строение 1. Чтобы сделать обращение надо заранее записаться на портале.

В то же время, личные консультации и прием горожан пока не возобновятся. В настоящее время заявки на оказание подобных услуг принимают в электронной приемной правительства Москвы.

Особый график работы продлен для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетаний. Попасть на прием можно после предварительной записи по номеру: +7 (495) 777-77-77 или на портале госуслуг.

Москвичи могут также подать обращения о работе городских парковок, оспорить штраф и получить разъяснения по тем или иным вопросам в сервисном центре «Московский транспорт». Он открылся на Старой Басманной улице и будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Как и в МФЦ, посетителям будут измерять на входе температуру и просить соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам выдали средства санитарной защиты.

С понедельника в столице начал снова работать каршеринг. Арендовать автомобиль можно не менее чем на пять дней. С сегодняшнего дня работодатели также могут самостоятельно оформлять цифровые пропуска для своих сотрудников.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.