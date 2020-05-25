РИАМО - 25 мая. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки, которая произошла накануне на юге Москвы, пострадал один человек, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На территории автомобильной парковки около ЖК «Ясный» по Каширскому шоссе в столице мужчина получил ранение в результате стрельбы. Между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. Были задержаны трое подозреваемых.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сказала Иванова.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Видео перестрелки на территории ЖК «Ясный» на юге Москвы>>