РИАМО - 25 мая. Уголовное дело возбудили по факту перестрелки, которая произошла накануне на юге Москвы, пострадал один человек, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
На территории автомобильной парковки около ЖК «Ясный» по Каширскому шоссе в столице мужчина получил ранение в результате стрельбы. Между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. Были задержаны трое подозреваемых.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сказала Иванова.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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