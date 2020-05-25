РИАМО - 25 мая. На этой неделе жители столицы могут присоединиться к тренировкам по йоге и зумбе в формате онлайн, а также посмотреть выставки на сайтах и в социальных сетях городских парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» состоится премьера анимационного короткометражного фильма студентов Высшей британской школы дизайна. Картину режиссера Анны Подлипенцовой под названием «Мистическое «Царицыно» опубликуют 25 мая в 10:00», — говорится в сообщении.

Знакомство с искусством ландшафтного дизайна состоится 29 мая в 12:00 в социальных сетях парка «Фили». А на страницах парка «Северное Тушино» 31 мая в 10:00 вспомнят любимые игрушки советского детства, например, олимпийского мишку, неваляшку и многие другие.

Кроме того, 26 мая в 12:00 в социальных сетях парка «Красная Пресня» стартует онлайн-занятие для начинающих по хатха-йоге под руководством инструктора. В 18:00 в социальных сетях Парка Горького пройдет тренировка по зумба-фитнесу. 27 мая в 12:00 парк «Ходынское поле» покажет комплекс физических упражнений, которые можно выполнять дома со скакалкой.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.