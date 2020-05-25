РИАМО - 25 мая. За минувшие сутки в Московской области нашли пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, три из них обнаружили в Волоколамском городском округе, еще по одному — в Можайске и Серпухове, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Накануне в 13:11 поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Можайск, деревня Садки.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на понедельник», — говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая в городском округе Волоколамск в СНТ «Флора» нашли три боеприпаса времен ВОВ. Также в Серпухове на берегу озера Долгое был обнаружен снаряд времен войны.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами Минобороны РФ в понедельник. Угрозы для населения они не представляют.