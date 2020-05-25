РИАМО - 25 мая. В столице социальные работники регулярно тестируются на коронавирус, свыше 100 соцработников сдали тест на антитела к Covid-19 на прошлой неделе, сообщает московский оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Регулярный скрининг в Москве делают сотрудники, которые которые напрямую контактируют с москвичами, в том числе и соцработники.

«Такие мероприятия помогают выявить наличие антител к коронавирусной инфекции у сотни наших сотрудников. Это необходимо, чтобы соцработники могли безопасно осуществлять доставку жителям с Covid-19 напрямую, что более эффективно и позволит охватить большее количество заявителей», − сказал руководитель оперативного штаба сети центров социального обслуживания Москвы Артем Алексеев.

Такой тест делают по двум причинам. Первая – обнаружить бессимптомных носителей вируса и изолировать их, особенно это важно сделать среди тех, кто регулярно контактирует с жителями. Вторая причина – соцработники с антителами к коронавирусу могут помогать жителям, которые лечатся от Covid-19 на дому, а именно: принести продукты, лекарства, выгулять домашних питомцев или выбросить мусор.

Социальных работников разделили на небольшие группы и распределили по времени, чтобы тестирование прошло максимально безопасно. Им измеряют температуру, дают антисептики и одноразовые бахилы, а после сдачи крови угощают сладким чаем с шоколадкой.

Те, кто переболел коронавирусом, могут донорами плазмы крови. Пациенты, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.

«Я переболел коронавирусной инфекцией, прошел тест на наличие антител и сейчас, как социальный помощник, работаю с москвичами, находящимися на домашнем лечении. Я стал донором плазмы для людей, которые еще продолжают бороться с этой болезнью», – отметил сотрудник территориального центра социального обслуживания «Арбат» Антон Волков.

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24 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.