РИАМО - 25 мая. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха днем прогреется до 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, по области – 13-18 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 40%.

Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Для большинства людей, и особенно для метеозависимых, это благоприятные для организма погодные условия. Поэтому в условиях самоизоляции следует заниматься лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, принимать воздушные ванны. Все это можно делать на балконе или при открытых окнах.