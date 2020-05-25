РИАМО - 25 мая. В понедельник на территории Московской области возобновится торговля автомобилями.
Все предприятия, учреждения и организации, которые начинают работать в Подмосковье обязаны соблюдать требования безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса: социальная дистанция, ношение масок, использование санитайзеров для рук, проверка сотрудников на Covid-19.
С 18 мая в Подмосковье разрешили возобновить работу организаций в сфере строительства и производства, оптовой торговли и розничной торговли автозапчастями, а также автосервисов, шиномонтажных и автомоек.
В регионе до конца мая действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. А в общественных местах нужно носить маску, также желательно надевать перчатки.
Текстовая трансляция
24 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.
- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.
- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений
- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.
- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.
- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.
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