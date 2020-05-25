РИАМО - 25 мая. В понедельник на территории Московской области возобновится торговля автомобилями.

Все предприятия, учреждения и организации, которые начинают работать в Подмосковье обязаны соблюдать требования безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса: социальная дистанция, ношение масок, использование санитайзеров для рук, проверка сотрудников на Covid-19.

С 18 мая в Подмосковье разрешили возобновить работу организаций в сфере строительства и производства, оптовой торговли и розничной торговли автозапчастями, а также автосервисов, шиномонтажных и автомоек.

В регионе до конца мая действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. А в общественных местах нужно носить маску, также желательно надевать перчатки.

Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.