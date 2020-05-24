РИАМО - 24 мая. На месте стрельбы на Каширском шоссе в столице работает следственно-оперативная группа, задержаны три предполагаемых участника конфликта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

На службу «02» в воскресенье поступила информация о том, что в районе одного из домов на Каширском шоссе слышны хлопки и происходит конфликт между гражданами. На место прибыли сотрудники полиции.

«Обследуется данная и прилегающая территория с целью установления лиц совершивших противоправные действия. Работает следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудниками полиции задержаны трое предполагаемых участников конфликта», - говорится в сообщении.

В результате данного происшествия был ранен один человек. На месте перестрелки также работают следователи.

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