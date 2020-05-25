РИАМО - 25 мая. Сервис для поиска партнеров на платформе i.moscow запустил Московский инновационный кластер, это поможет предпринимателям в ведении бизнеса и выстраивании взаимодействия между участниками кластера, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Мы внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров на основании смыслового значения поисковых запросов.

По словам заместителя мэра Москвы - руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, функционал платформы i.moscow постоянно улучшается — это необходимо для того, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для решения задач.

К МИК уже присоединились свыше 2,5 тысяч различных организаций, которым доступны более 200 мер поддержки, а также целый набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов.

В дальнейшем на платформе появится возможность получения уведомлений об изменениях в данном разделе. Кроме того, в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки.

«За счет развития одной из подсистем мы ведем работы по созданию диалоговых нейросетей, что позволяет совершенствовать рекомендательные сервисы и создавать новые, аналогов которых нет в сфере инноваций», — добавил руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Данные сервисы помогут предпринимателям и в ведении бизнеса, и выстраивании взаимодействия между участниками кластера, а также в формировании общей цифровой экосистемы.

Платформа i.moscow доступна научным и образовательным организациям, промышленным предприятиям, IT-компаниям, стартапам, венчурным фондам и объектам инфраструктуры.