РИАМО - 24 мая. Мужчина пострадал в результате перестрелки на Каширском шоссе в столице, по данному факту началась проверка, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В воскресенье на территории автомобильной парковки около жилых домов по Каширскому шоссе в столице мужчина получил ранение в результате стрельбы.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи работают на месте стрельбы. Специалисты устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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