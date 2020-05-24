РИАМО - 24 мая. Мужчина пострадал в результате перестрелки на Каширском шоссе в столице, по данному факту началась проверка, сообщила РИАМО в воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В воскресенье на территории автомобильной парковки около жилых домов по Каширскому шоссе в столице мужчина получил ранение в результате стрельбы.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас следователи работают на месте стрельбы. Специалисты устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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