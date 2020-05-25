РИАМО - 25 мая. Для москвичей с понедельника возобновят работу 88 центров «Мои документы», там можно будет получить свыше 140 услуг, также будет действовать новый стандарт оказания услуг в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При входе в МФЦ всем посетителям будут измерять температуру, внутри нужно будет обязательно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Прийти в МФЦ можно будет только после предварительной электронной записи. Из 220 услуг в центрах «Мои документы» пока будут оказывать только 144. Например, горожане смогут оформить права или заграничный паспорт. Часть услуг будет доступна только в электронном виде.

Окна в центрах будут распределены специальным образом для соблюдения соцдистанции. На выдачу документов один временный слот составит 15 минут, на прием и оформление бумаг – 45 минут.

Меры санитарной защиты в условиях пандемии Covid-19 и регулярные тестирования предусмотрены для сотрудников столичных МФЦ. Офисы оснастили рециркуляторами, помещения дезинфицируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, также установили стекла-экраны.

Районные центры«Мои документы» будут работать каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению госуслуги можно по телефону: +7 (495) 777-77-77.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.