РИАМО - 24 мая. Столичные некоммерческие организации с 25 по 30 мая проведут для всех желающих марафоны, мастер-классы и уроки в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-марафон «Ресурс мамы» организуют семейный клуб «Искра» и проект «Гармоничная мама». Три раза в день в течение недели в эфирах на странице в социальной сети Instagram опытные мамы будут делиться своими знаниями и расскажут о том, как сохранить семейную гармонию, красоту и здоровье»,- говорится в сообщении.

Онлайн-уроки по созданию комиксов пройдут 25-28 мая, начало в 16:00 в Indtagram-аккаунте @risuem_komiksy. На них художник Алексей Трошин научит всех желающих рисовать комиксы. Тема занятий «Фантазии о будущем».

Дистанционный фестиваль «Я гений» проведет проект «Эйнштейн.Дети». Школьники смогут принять участие в видеоэкскурсиях, викторинах и необычных экспериментах с 27 по 29 мая.

Для любителей спорта 30 мая движение «Паркран Москва» проведет онлайн-тренировку.