РИАМО - 25 мая. Впервые последний звонок для школьников Подмосковья состоится в режиме онлайн, начало мероприятия в понедельник в 14:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В этом году последний звонок прозвенит для 114 тысяч выпускников – учащихся девятых и одиннадцатых классов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева для выпускников будет организован единый последний звонок в онлайн-режиме. Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве. Губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами», - отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что трансляция будет открытой и ее смогут увидеть все желающие.

Министр отметила, что специально приглашенным гостем на подмосковный последний звонок станет певица Zivert, которая исполнит для выпускников все свои хиты.

Трансляция областного последнего звонка будет проходить на страницах губернатора в социальных сетях. Ссылка на трансляцию.