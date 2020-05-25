РИАМО - 25 мая. С понедельника в Московской области могут возобновить свою работу многофункциональные центры госуслуг, их можно будет посещать только в маске и перчатках, наличие средств защиты проверят на входе в здание.

На первом этапе возобновления работы МФЦ предусмотрен прием юрлиц для оказания семи госуслуг. Для посещения МФЦ необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (800) 550-50-30.

На входе в центры будут установлены санитайзеры для обработки рук.

Все МФЦ в Подмосковье переоборудовали для работы в условиях пандемии коронавируса – внутри установили стеклянные перегородки для защиты оператора и посетителя. На полу появилась специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

На втором этапе планируется расширить список предоставляемых услуг - более 50, в том числе их будут предоставлять и для физических лиц. На третьем этапе МФЦ региона вернутся к полноценной работе.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.