РИАМО - 24 мая. После перестрелки у жилого комплекса на Каширском шоссе в столице задержали трех человек, сообщает ТАСС.
В воскресенье около ЖК «Ясный» в Москве несколько человек открыли стрельбу, предположительно, из травматических пистолетов и охотничьих ружей. Все они скрылись с места происшествия. В мегаполисе сразу был объявлен план «Перехват».
«В настоящее время <...> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.
На месте данного конфликта работают сотрудники полиции.
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