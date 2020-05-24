РИАМО - 24 мая. После перестрелки у жилого комплекса на Каширском шоссе в столице задержали трех человек, сообщает ТАСС.

В воскресенье около ЖК «Ясный» в Москве несколько человек открыли стрельбу, предположительно, из травматических пистолетов и охотничьих ружей. Все они скрылись с места происшествия. В мегаполисе сразу был объявлен план «Перехват».

«В настоящее время <...> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

На месте данного конфликта работают сотрудники полиции.

Видео перестрелки на территории ЖК «Ясный» на юге Москвы>>