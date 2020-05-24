РИАМО - 24 мая. Медицинский персонал госпиталя в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске обеспечен необходимыми защитными комбинезонами, костюмами, перчатками и прочими средствами медицинской защиты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Средствами индивидуальной защиты - защитными комбинезонами, костюмами, респираторами, медицинским масками, защитными очками, шапочками, перчатками, медицинские специалисты обеспечены в полном объеме. Наличие СИЗ строго контролируется администрацией Красногорской больницы №1», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лекарственные препараты для этиотропного и патогенетического лечения закуплены также закуплены в полном объеме. Медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки.

По его словам, весь медперсонал, который был привлечен для работы в госпитале, прошел дополнительно обучение. Со всеми также были заключены дополнительные трудовые договоры.

«Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание», - заключил представитель пресс-службы.