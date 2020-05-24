РИАМО - 24 мая. В Подмосковье погиб 19-летний молодой человек, который в состоянии алкогольного опьянения упал с поезда, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел ночью на Рязанском направлении Московской железной дороги. Погибший — уроженец города Костромы.

«В междупутье перегона станций Люберцы-1 — Быково обнаружено тело мужчины 2001 года рождения. По словам очевидцев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ухватился за электропоезд, сорвался и упал на полотно, получив травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.