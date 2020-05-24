РИАМО - 24 мая. Столичная полиция задержала одного из предполагаемых участников конфликта со стрельбой у жилого комплекса «Ясный» в воскресенье, сообщает ТАСС.

На территории ЖК «Ясный» неизвестные начали стрельбу, предположительно, из травматических пистолетов и охотничьих ружей. Все участники конфликта скрылись с места происшествия. В городе объявили план «Перехват».

«Задержан один человек, его опрашивает полиция. Устанавливается, причастен ли он к происшествию у ЖК «Ясный», - сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

На месте стрельбы работают полицейские, обследуется территория ЖК и прилегающая территория.

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