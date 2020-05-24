На территории жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Полиция объявила в розыск авто, в столице ввели план «Перехват».
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На территории жилищного комплекса «Ясный» на юге Москвы неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Полиция объявила в розыск авто, в столице ввели план «Перехват».
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