РИАМО - 24 мая. На территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы произошла перестрелка, участниками конфликта стали около десяти человек, сообщает ТАСС.

«На территории «Ясного» неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента — Mercedes, Ford, Toyota», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что в конфликте со стрельбой, предположительно, из травматических пистолетов и охотничьих ружей приняли участие не менее восьми человек.

По его данным, в мегаполисе ввели план «Перехват», разыскиваются машины. Пострадавших и погибших в ходе данного конфликта нет.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице добавил, что полиция прибыла на место стрельбы и начала розыск участников инцидента.

Видео перестрелки на территории ЖК «Ясный» на юге Москвы>>