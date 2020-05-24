РИАМО - 24 мая. В поселке Некрасовский Дмитровского городского округа обнаружили тело новорожденного мальчика, по данному факту началась проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа, в коробке из под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола», — говорится в сообщении.

Следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Подмосковью по данному факту организована доследственная проверка.

Сейчас проводится необходимый комплекс всех проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

Также были приняты меры к установлению личности матери погибшего ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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