РИАМО - 24 мая. Водителям Москвы и Подмосковья нужно быть осторожнее на дорогах из-за густого тумана, по возможности лучше остаться дома, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

До 8 утра понедельника, 25 мая, прогнозируется густой туман в Москве и области. Видимость будет всего 200-400 метров.

«Будьте осторожны. Помните про противотуманки и дистанцию. Если можете, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения — в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.

В Московском регионе действует режим самоизоляции. В рамках постепенного ослабления введенных из-за коронавируса ограничений в Подмосковье цифровые пропуска отменили, а в столице они продолжают действовать.