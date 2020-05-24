РИАМО - 24 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По ее словам, ни один из «страшных» сценариев развития пандемии в нашей стране не подтвердился.

«Мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, <…> здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться», — сказала Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что в РФ идет постепенное снижение по числу ежедневно выявленных случаев Covid-19.

Основания переходить к первому этапу снятия ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России, резюмировала Попова.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.