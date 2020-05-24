РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Рабочие заменили дорожный знак на Лесной улице в поселке Леспроект Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заменить дорожный знак в поселке Леспроект. Она отметила, что сломанный дорожный знак находится на улице Лесная. И добавила, что он нагнулся и упал.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу замены поврежденного дорожного знака на автомобильной дороге в поселке Леспроект. Данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по замене дорожного знака выполнены», — сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.