РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино на двух улицах выполнили ремонт цоколей домов по нескольким адресам, также сделали ремонт отмостки дома, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

Защита от проникновения влаги во внутренние помещения во многом зависит от таких конструктивных элементов здания, как цоколь и отмостка, которые также несут важнейшую функцию сохранения несущей способности дома в целом.

«В поселке Томилино выполнен ремонт цоколей домов по адресам: улица Пионерская дома 22 и 24, улица Гаршина, дом 9А корпус 12, а также локальный ремонт отмостки дома 15/3 по улице Гоголя», — говорится в сообщении.