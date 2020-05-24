РИАМО - 24 мая. Два грузовых автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы, в результате ДТП один человек погиб, второго госпитализировали, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в 15:56 на 10-м километре внешней стороны МКАД.
«Произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, один доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Движение на данном участке МКАД незначительно затруднено.
На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
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