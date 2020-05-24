РИАМО - 24 мая. На всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» занял портал поставщиков Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Москва вошла в число 12 победителей благодаря проекту «Портал поставщиков», который был отобран жюри из 150 номинантов и утвержден попечительским советом конкурса как лучшее решение для поддержки бизнеса. Свои голоса порталу отдали 9 тысяч человек», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эксперты отметили вклад портала поставщиков Москвы в повышение прозрачности в сфере закупок и улучшение бизнес-климата.

На сайте закупок каждый день заключают свыше тысячи контрактов, а число представленных товаров уже более 500 тысяч единиц. Одним их главных преимуществ данного портала является оперативность совершения сделок.

«С порталом поставщиков работают уже свыше 172 тысяч предпринимателей из 34 регионов России. Только за первый квартал 2020 года Москва заключила с региональными предпринимателями контракты совокупным объемом порядка 3 миллиардов рублей», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны вместе со столицей победителями конкурса стали десять субъектов страны.