РИАМО - 24 мая. На территории Московской области прогнозируется сильный туман с уменьшением видимости до 200-400 метров предстоящей ночью и утром, жителей призвали к осторожности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что жителям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, в туман воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Автолюбителям посоветовали снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Также на дороге следует включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

«Помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко. Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения», — добавляется в материале.

Жителям региона напомнили, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.