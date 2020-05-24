РИАМО - 24 мая. В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяного жителя подмосковной Дубны за дебош на борту самолета, он ругался и требовал пересадить его в бизнес-класс, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера рейсом Симферополь — Москва нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 31-летний житель Дубны во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе. При этом билеты мужчины были оформлены на другие места. Получив отказ от бортпроводников, пассажир стал предлагать доплату, а также нецензурно выражался и оскорблял экипаж.

Она добавила, что сотрудники полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Но он на замечания не реагировал и оскорблял полицейских.

«Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался», — отметила Волк.

Нарушителя общественного порядка привлекли к административной ответственности. Также ему грозит возбуждение уголовного дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на транспорте).