РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Рабочие планируют отремонтировать десять мусоросборочных площадок в микрорайоне Лаговский городского округа Подольск, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский в Подольске будут отремонтированы десять мусоросборочных площадок: в поселке МИС; селе Сынково; деревнях Северово, Лаговское, Матвеевское и Лопаткино», - говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные работы ведутся в поселке МИС на улице Молодежная и в деревне Северово.

Также в настоящее время в деревне Сертякино ведется строительство детской площадки.