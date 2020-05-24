РИАМО - 24 мая. Мошенник списал с банковского счета пожилого жителя столицы свыше 1 миллиона рублей, началась проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

Он уточнил, что в полицию с заявлением о краже обратился мужчина 1951 года рождения.

«Неизвестный позвонил мужчине и представился сотрудником банка, после чего завладел реквизитами банковской карты и совершил кражу со счета денежных средств в сумме 1 миллион рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.