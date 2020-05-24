РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мая. В городском округе Щелково за минувшие сутки выявили еще 33 человек с коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 695 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации.

В Московской области за прошедшие сутки выявлено 862 случая коронавирусной инфекции.

«За минувшие сутки в Щелкове выявлено еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего выявлено 695 человек с коронавирусом», — говорится в сообщении.

На данный момент в области подтверждено 33 515 случая коронавируса. Скончались 329 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 5 520 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов обязательно использовать защитную маску.

Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.