РИАМО - 24 мая. Голого мужчину, который приставал к прохожим в столичном районе Кунцево, отправили в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представить пресс-службы ГУ МВД Москвы.

«Обнаружен мужчина с неадекватным поведением. Он передам медикам и госпитализирован в медицинское учреждение», — сказал собеседник агенства.

Ранее СМИ сообщили о том, что в районе Кунцево в Москве задержали обнаженного мужчину, мешавшего прохожим. Одного из них он облил краской, после чего забрался в цистерну с водой. Неадекватного гражданина задержал прибывший наряд полиции.

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