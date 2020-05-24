РИАМО - 24 мая. Голого мужчину, который приставал к прохожим в столичном районе Кунцево, отправили в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представить пресс-службы ГУ МВД Москвы.
«Обнаружен мужчина с неадекватным поведением. Он передам медикам и госпитализирован в медицинское учреждение», — сказал собеседник агенства.
Ранее СМИ сообщили о том, что в районе Кунцево в Москве задержали обнаженного мужчину, мешавшего прохожим. Одного из них он облил краской, после чего забрался в цистерну с водой. Неадекватного гражданина задержал прибывший наряд полиции.
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